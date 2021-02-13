數碼港海濱公園近日出現多宗懷疑毒狗事件，兇徒仍未落網。警方公佈資料顯示，現時已有11狗身受其害，其中有5狗喪命。有動物團體指，放置於數碼港海濱公園的毒餌呈正方形，疑似午餐肉，令狗狗誤食中招。多位受害狗主日前集資達20萬懸紅緝兇，而數碼港已安裝多個臨時CCTV監視，並加強清潔。

《蘋果》今日到海濱公園視察，發現仍有不少狗主趁假期到場溜狗。不過大家都顯得格外小心，大部份狗主都拉好狗繩，阻止狗狗胡亂進食地上雜物，避免禍從口入。

居民阿珊指本身鮮有到公園溜狗，假日家人想出外散步，才無奈帶上愛犬。「呢度冇事嗰時都會畀佢自己跑，而家要自己拖實啲、睇實啲。」記者亦見她全程拖實活潑的愛犬，她指事件發生後，不少狗主在社交網絡群組上討論事件，人人都批評兇徒行為殘忍：「你可以唔鍾意，但唔好傷害佢哋。」而狗主之間亦惟有互相提點，避免到該公園溜狗，以保愛犬安全。問到政府現時處理虐待動物案件態度，阿珊就語帶無奈道：「之前有虐畜案，但刑罰都唔高，可以刑罰重啲囉。」

狗主陳小姐就直言對事件感到心痛，認為兇徒是把自己的快樂建築於別人痛苦之上。「動物帶畀人歡樂，咁你唔鍾意，唔代表狗主想你咁虐殺生命！」她從報道得知毒狗案發生，得悉後心生不安，因此今日全程拖實愛犬，另會減少到該海濱公園的次數。

而在場讓愛犬自由奔跑的潘生，表示現場有狗主見他未有用狗繩，即好心提醒他關於近日的毒狗案。不過他自言有睇實愛犬，當狗狗好奇嗅嗅樹下或角落，記者見他亦有立即喝止。潘生非當區區民，未有發現該疑似午餐肉的毒餌，不過於東九龍的住所附近就見過有人隨街擺放食物，懷疑為毒狗餌，又影響衞生。

愛護動物協會（SPCA）與警方在現場均貼有通告，提醒狗主小心溜狗，建議為愛犬戴上口罩。如有出現身體不適應從速求醫，發現可疑毒餌亦應立即舉報。虐待動物一經定罪，最高可被罰款20萬元，及監禁3年。

現時數碼港毒狗案的兇徒尚未落網，有待警方及有關部門跟進。去年同期，屯門豪景花園就發生虐待動物案件，事件非常轟動，兇徒最後竟置身事外。2020年2月14日，深井豪景花園發生動物高處墜樓案件，兇徒高處擲下30隻動物，造成18死12傷，當中包括貓、兔、鼠及雀鳥等。案中兇徒自首，惟最後竟被律政司「放生」，不獲起訴，事件惹起廣大市民憤怒，批評保護動物法例落後。

市民可致電以下號碼求助：

愛護動物協會動物拯救熱線：2711 1100

警方熱線：3660 6611 / 9824 1367 (24小時)

公園管理熱線：3166 3111

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