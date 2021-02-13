烏溪沙長徑村發生虐狗事件，香港動物報昨日在社交平台fb上載一條由市民拍下的短片。有市民跑步時目擊一名老婦將狗狗吊在樹上，她則不停搖晃樹枝，令狗狗「吊吊揈」懸空「氹氹轉」，狗狗似揈到沒有反應，多名市民其後喝止她，她即抱着狗狗離開，暫不知狗狗情況及有沒有受傷。今晨警方收到市民報案指懷疑發生虐狗事件，警員到場正展開調查。

香港動物報指有市民在「沙田之友」facebook群組中上載該段影片，指在烏溪沙跑步時見到那老婦將狗吊起搖晃。影片只有約6秒，狗狗估計是連頸帶吊在樹枝上，涉事老婦則像做晨操般，不停搖晃樹枝，令狗狗氹氹轉，但在過程中沒有聽到狗狗吠叫，不知是否已失去意識。

其後拍片市民和其他途人喝止老婦，老婦隨即將狗抱起離開，其間沒有人報警。拍片者對香港動物報表示，當時是跑步經過，由於沒有養狗，見狗隻沒有吠叫，所以最初以為沒有問題，後來擔心狗隻是受虐，所以跑回去和其他市民一同喝止老婦。

有網民鬧爆涉虐狗婦，紛紛留言，「傻的嗎、咁樣搖晃人都死啦、唔死都暈浪呀」、「到底隻狗狗做錯咩得罪咗你呀...唔鍾意咪唔好養囉，可以不愛但請不要傷害」、「狗狗受到這樣虐待當時身心受到傷害，那婦人好殘忍對毛孩。」網民更指應報警求助。

十八區動保專員麥志豪看過影片後指，這是百分百虐待動物，警方可以作出拘捕，「不只是驚慌問題，而是從獸醫角度，吊住搖晃一定會受到傷害，對身體關節可能造成負面影響。」

今日早上約9時許，警方接獲報案指長徑村海邊對開一棵大樹，發生懷疑虐狗案件，警員到場，暫未發現有關狗隻及狗主，現正展開調查。大樹上則遺下一個黃色香囊，未知是否與案有關。

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