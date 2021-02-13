大埔太和邨發生保安員遇襲案！下午3時許，兩名公園阿伯在翠和樓對出休憩處下棋，疑當中有人沒戴口罩，一名姓溫男保安員上前勸喻對方戴回口罩並離開，惟期間發生爭執，兩人竟以手襲擊保安員後逃去。警方到場調查後，將案列作襲擊致造成身體傷害，並在大埔頭路21號大埔運動場對出巴士站，拘捕其中一名72歲姓黃施襲老翁，至於另一名年約70歲、身高約1.6米的老翁則仍然在逃。目前案件由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

現場是太和邨太和鄰里社區中心對開的休憩處，網上片段顯示事發過程，當時男保安員與兩名男子發生爭執，未幾有人出手推撞保安員，其中一名男子糾纏期間摔倒在地，在旁另一名穿橙紅色衫男子，最少五度揮拳襲擊保安。

現場消息稱，事發時涉事男保安巡邏時，發現上址有人下棋，疑有人沒戴口罩，他於是上前勸阻，着對方戴回口罩，未料遭人襲擊。有街坊不齒施襲者所為，拍下片段放上網。施襲老翁其後逃離現場。事件中男保安面部受傷，須送院治理。

太和選區的大埔區議員陳蔚嘉表示，遇襲受傷的保安員屬太和邨的屋邨保安，事後已送院並錄口供。她認為事件中保安員只是出於好心，勸喻街坊戴回口罩，又指疫情下市民應有責任自律戴上口罩，批評施襲者不應出手打人。

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