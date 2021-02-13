政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。政府根據準則，昨晚將9棟大廈納入強制檢測公告。其中大埔廣福邨廣智樓因新增一宗確診個案而納入強檢，今日大年初二下午有近百人在廣惠樓對開羽毛球場排隊進行檢測，有居民指昨日無人正式通知他們要強檢，直至晚上11時才知道消息，坦言很徬徨，埋怨失了預算，臨急取消原有的節目，要重新計劃今天的行程。

居民陳小姐與父親及姨甥一行三人今午到流動檢測車進行檢測，前後花了二十分鐘，不過，她埋怨昨夜11時才知道要強檢的消息，「之前完全唔知，問極都冇人答到，我覺得一知道要強檢就快啲話畀人聽，昨晚好徬徨，唔知要即時檢測，定第二日先做，早啲知道就大家好預算，原先諗住今日出街，依家要做檢測，要再plan（計劃）過晒行程。本來約咗家人嚟我度食開年飯，依家取消咗，要去第二度食。」她又坦承今年少了人來拜年，整個屋邨的新年氣氛都靜了很多。

李小姐則指等了半小時才做到檢測，並批評消息發佈混亂，「我哋都靠座頭保安同區議員fb message先知，成夜晚11點幾先知，根本冇特別通知，唔嚟唔得呀，費事搵人嚟拆門，跟住仲要罰我5000蚊！」她祝福香港人「百病不侵，快啲過疫情。」

吳女士亦偕丈夫及女兒一家三口到來檢測，雖然年初二要做檢測，她說「大家配合，想快啲好，早啲出到街，要檢測咪檢測囉。」她說今年拜年氣氛淡靜，「親戚都好警覺，知道呢樣嘢（疫情）唔走動，都在網上視頻拜年。」

居民馬先生與妻子因為是長者，可優先做檢測，不用5分鐘便完成。他指安排幾好，長者有優先，對於初二要做檢測，他自言「冇乜問題，講安全啫，好嘅。上次檢測冇強制，所以冇做，今次一定要，亦係第一次檢測，因為太太成日出街，佢就做咗幾次。我希望香港嗱嗱聲過咗疫情。」

詹先生一家五口總動員到來做檢測，等了一個鐘才完成，廣智樓對上一次有人確診，他們都拿了檢測樽，今次強檢他說是盡公民責任。他無奈說一年疫情以來，為了不想增加傳染風險，他整年沒見過90多歲的母親，「成年冇見佢，都係唯有視像拜年。」他坦言今年新年氣氛淡薄，「以往有舞獅上門，今年呢個儀式都冇，少咗人嚟拜年，希望個個身體健康，疫情快啲走。」

而林先生原本約了家人到廣智樓寓所食盆菜，但因為要強檢，已叫家人不要過來，他拿着大盤盆菜返家，「唯有自己食，忍耐一下。」

政府今日在黃大仙石鼓壟道遊樂場及大埔廣福邨增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至二月十六日（星期二）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

強制檢測公告規定，任何在二○二一年一月三十日至二月十二日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二○二一年二月十六日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年二月十日至二月十二日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨日被納入強檢名單的9棟大廈：

1.香港九龍尖沙咀彌敦道54-64B號/麼地道1A-1J號/碧仙桃路3-15號/加拿分道1A-9A號美麗都大廈

2.香港新界馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣

3.香港新界元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈

4.香港九龍九龍塘安域道2號映月臺B座

5.香港九龍紅磡德康街3號黃埔花園12期銀竹苑2座

6.香港新界大埔寶湖道28號廣福邨廣智樓

7.香港新界東涌迎康街6號東環5A座

8.香港薄扶林金粟街19-21號碧麗苑

9.香港九龍九龍城沙浦道46號豪門

以上9棟大廈均為新增一宗或以上確診個案的大廈。

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