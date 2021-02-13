踏入牛年，疫情仍然肆虐，不少港人為減低染疫風險，無奈下惟有取消農曆新年的聚會。昨日大年初一，有市民選擇出走郊外，到各處營地露營過個好年。在西貢白臘灣，初一入夜後已有約二十多個帳篷紮好在沙灘上，有露營人士坦言，自己是為了「避年」才到戶外露營，亦有每逢過年都會露營度歲的家庭指出，今年的帳篷數目比以往多出四倍。露營者眾，但他們都認同鼠年是「多災多難」的一年，希望疫情可在牛年消退，並祝願港人「新年快樂、身體健康。」

「因為爆肺炎嘅關係，咁就冇得拜年啦。」從事工程界的Thomas表示，今年因疫情問題，未有前往親戚家中拜年，轉而在年初一與兩位朋友到西貢白臘灣露營一晚，「冇嘢做咪同人聚吓舊，順便體驗吓大自然。」

Thomas形容，剛剛過去的鼠年「多災多難」，「好多人做咗啲好差嘅決策出嚟，導致大家周圍都去唔到。」對他而言，現時仍可與知己享受戶外環境，以及有朋友送贈三個應節的桔給他在露營時食用，都是不幸中的「小確幸」。他希望香港人在牛年可以裝備好自己，並指自己最大的願望為港人可「真正當家作主。」

從事媒體工作的Gabe亦選擇到白臘灣與友人露營「避年」，「拜年同親戚接觸得多，咁費事有傳染啦。」他憶述，以往的年初一都會到親戚家中食團年飯，惟今年不敢拜訪親友，「假設嗰度有確診，臨時唔知佢（政府）會唔會反口話要封區。」

在限聚令和晚市禁堂食令下，Gabe直言今次的露營體驗是難得的機會可與友人「一齊除咗口罩飲吓嘢、食吓嘢。」回顧鼠年，他指自己感到頗為壓迫，「睇住啲新聞，好唔開心嘅」，故希望疫情可在牛年內結束，「依個疫症始終搞到民不聊生......（很多朋友）都相繼冇工開。」

陳生一家四口每逢過年都會到郊外露營，他指在過往的農曆新年期間，各處營地都不會有太多人，「小貓三四隻咁樣」，意想不到今年在白臘灣竟有二十多個帳篷。他估計，港人是因疫情原故，紛紛取消新年聚會，改為到戶外露營。

熱愛戶外活動的陳氏一家希望政府可在牛年盡快開放指定營地，使得他們不再需要到設施較為簡陋的非指定營地露營。陳太更指，即使局方要在營地實施「人流管制」也可接受，「唔係話完全封晒，連廁所都唔開囉。」

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