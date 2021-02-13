大年初二，警方先後於晚上10時02分、約10時30分以及10時42分，三度接獲市民報案，表示於聚星路、屏欣苑以及天水圍西鐵站一帶，聽見煙花響聲，惟警員到場調查後，暫時未有發現，目前案件仍在調查中。根據地圖位置，三處位置均位於天水圍西鐵站周圍，而西鐵站距離天水圍警署距離僅約300多米。

網媒《幽光》晚上9時49分開始直播有關情況。直播片段所見，現場位於天水圍西鐵站一個輕鐵月台對出空地，整個直播全長48分鐘，其間煙花可謂是無間斷發放，款式包羅萬有，硝煙四起，爆炸聲震耳欲聾，吸引不少市民駐足觀看。現場所見，煙花發放後，附近地面留下大批碎屑，有部份碎屑上面寫有「飛火流星導彈」的簡體字樣。

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