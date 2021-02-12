「天水圍社區關注組」創辦人兼主席、現年11歲的小六生王繼祖（Joel），上月在天水圍遇襲後，連日受左派不斷滋擾攻擊，疑不堪壓力，他於昨晚11時許，在「關注組」fb出帖，指會於下月9日，辭去「天水圍社區關注組」宏逸社區主任職位。

阿Joel於帖文解釋辭任社區主任原因，指「因為近日的事情，引起我精神壓力非常非常大，導致我近日經常失眠~」、及「近日某個監察聯盟『起我底』，甚至有某些媒體上門騷擾我的家人，為咗我的家人、朋友、及學校的福祉著想，我便辭去社區主任職位~」，但他仍表示，「但是在日後我便會繼續服務社區，希望大家了解及多謝大家對我的關心。」

不少網民留言支持，有網民留言「你無做錯事」，亦有網民留言表示尊重。

網民留言：

Tracy Ho：你無做錯事。無論點都好，撐你。安全、健康最緊要。重整旗鼓，他日用更成熟有效嘅方法做你想做的事。加油，堅持。

Ines Lai：You should be proud of yourself! 請先好好休息，照顧好健康，來日方長，呢場馬拉松有排玩，等你歸隊。加油

Twojam Wan：咁樣去磨滅一個咁有志氣嘅小朋友，呢個就係香港

上月24日，阿Joel在天水圍天秀路公園，疑勸解一群「大媽」及老翁聚集跳舞，提醒對方收細聲浪時，遭一名老翁以「施丹頭鎚」襲擊，以頭撼門牙及毆打腹部。警方事後拘捕一名80歲姓朱翁，涉嫌普通襲擊，他已獲准保釋，本月下旬報到。阿Joel亦於fb交代事件經過，指當日與助理巡區經過天秀路公園，由於該處不准跳舞，上前告誡對方時遇襲，更被鬧「毛都未生齊呀」，及「你個反中亂港暴徒」，更有在場人士出言恐嚇稱：「你再留喺度，我斬你全家」。

事件曝光後，官媒喉舌《大公報》曾以頭版等顯著篇幅，力數阿Joel與「攬炒派」區議員關係密切、質疑被利用，甚至就其家庭背景起底。「關注組」亦發文反擊，斥《大公報》邊公開他人私隱，邊指要「保護學生」，實屬諷刺，又指形容阿Joel是前「香港眾志」成員黃之鋒接班人屬「看圖作故事」，強調「主席」只是稱呼，無甚地位。

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