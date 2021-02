「天水圍社區關注組」創辦人兼主席、現年11歲的小六生王繼祖(Joel),上月在天水圍遇襲後,連日受左派不斷滋擾攻擊,疑不堪壓力,他於昨晚11時許,在「關注組」fb出帖,指會於下月9日,辭去「天水圍社區關注組」宏逸社區主任職位。

阿Joel於帖文解釋辭任社區主任原因,指「因為近日的事情,引起我精神壓力非常非常大,導致我近日經常失眠~」、及「近日某個監察聯盟『起我底』,甚至有某些媒體上門騷擾我的家人,為咗我的家人、朋友、及學校的福祉著想,我便辭去社區主任職位~」,但他仍表示,「但是在日後我便會繼續服務社區,希望大家了解及多謝大家對我的關心。」

不少網民留言支持,有網民留言「你無做錯事」,亦有網民留言表示尊重。

網民留言:

Tracy Ho:你無做錯事。無論點都好,撐你。安全、健康最緊要。重整旗鼓,他日用更成熟有效嘅方法做你想做的事。加油,堅持。

Ines Lai:You should be proud of yourself! 請先好好休息,照顧好健康,來日方長,呢場馬拉松有排玩,等你歸隊。加油

Twojam Wan:咁樣去磨滅一個咁有志氣嘅小朋友,呢個就係香港

上月24日,阿Joel在天水圍天秀路公園,疑勸解一群「大媽」及老翁聚集跳舞,提醒對方收細聲浪時,遭一名老翁以「施丹頭鎚」襲擊,以頭撼門牙及毆打腹部。警方事後拘捕一名80歲姓朱翁,涉嫌普通襲擊,他已獲准保釋,本月下旬報到。阿Joel亦於fb交代事件經過,指當日與助理巡區經過天秀路公園,由於該處不准跳舞,上前告誡對方時遇襲,更被鬧「毛都未生齊呀」,及「你個反中亂港暴徒」,更有在場人士出言恐嚇稱:「你再留喺度,我斬你全家」。

事件曝光後,官媒喉舌《大公報》曾以頭版等顯著篇幅,力數阿Joel與「攬炒派」區議員關係密切、質疑被利用,甚至就其家庭背景起底。「關注組」亦發文反擊,斥《大公報》邊公開他人私隱,邊指要「保護學生」,實屬諷刺,又指形容阿Joel是前「香港眾志」成員黃之鋒接班人屬「看圖作故事」,強調「主席」只是稱呼,無甚地位。

