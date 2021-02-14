早產男嬰信信去年2月19日出世之後，出現肝臟纖維化，去年11月病情惡化，苦撐兩個半月後，幸得有心市民捐肝，並在本月初成功完成換肝手術。手術後，信信雖然曾試過腹瀉發燒，但康復進度理想，可以拆除部份輔助喉管，並在媽媽和姑娘的呵護底下，齊齊過牛年。

本月初信信換肝手術完成後，信媽一直在專頁「救救小心 - 肝」中，更新信信的康復進度，可見信信換肝後初期病情仍反復，手術後數日有氣促、水腫、不肯進食、腹瀉等情況。不過，在信媽陪伴和醫護人員細心照顧下，信信病情慢慢好轉，甚至可以拆走部份輔助喉管。另外從信媽發放的照片，可見手術後的信信由一開始的雙眼無精打采，慢慢變得精靈，更會對信媽展現笑容，令人鼓舞。

至昨日大年初二，信媽媽再發帖，其間提到信信於上周五（11日）年三十晚，突然氣促發燒，所幸在姑娘呵護下已在初一退燒，並能夠與信媽齊齊過牛年。當日，信信活潑地拿着利是和揮春，慶祝大家年年有餘，而照顧信信的姑娘更非常有心地設置小兜，以收集市民祝福。信媽在帖文中，表示「祝各位新一年由年頭好到年尾。一切都順風順水。辛苦晒咁多位醫生同姑娘一直對信信嘅照顧看顧。」

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