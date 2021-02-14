中午時分，花墟仍有七成花店未開門，男士在花店前挑選心儀花束送給伴侶，年年情人節都會買花送給太太的劉先生表示，今年的花價較上年貴，「上次買就大概400（元）多啲，而家要接近700（元）囉。」他坦言，因疫情原故，今晚打算留在家中和太太慶祝情人節，「今次我煮呀，諗緊啲好嘢畀佢食。」儘管今年情人節的氣氛欠奉，但劉先生認為「最重要係送花」，並希望太太會喜歡他今年精心挑選的花束。

郭先生以往不會特意在情人節買花送給太太，但因太太早前為他誕下女兒，「第二胎，跟住要多謝吓佢」，故專程到花墟買花。他同樣打算今晚留在家中和太太慶祝情人節，他認為，疫情未有對情人節的氣氛構成太大影響，「最緊要兩個人開心嘅啫。」

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