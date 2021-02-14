今日是大年初三兼情人節，晚上接近10時，尖沙嘴的九龍香格里拉酒店對出海傍，竟然有人上演民間版本「維港煙花滙」。整個煙花施放時間大約一分鐘，遠至維港對岸也能看見，吸引港九海傍不少市民舉機拍攝，亦有不少煙花發放片段及照片在網上流傳。記者晚上10時半左右到場視察，施放煙花人士已經不知所終，就連煙花殘骸未有發現。《蘋果》於晚上10時50分左右詢問警方，警方稱暫時未有接獲報案。

九龍香格里拉酒店住客陳先生與女友在酒店窗口目擊情況並拍攝片段，可見煙花燃放至半空，火花距離與酒店甚近，一旦有煙花射偏，後果不堪設想。不過，陳先生認為煙花為情人節和新年增添氣氛，直言是「為牛年打響頭炮，為今年情人節留下畢生難忘印象」。

由於疫情關係，港府今年取消了初二維港煙花滙演，但有不少市民卻在私下燃放，地點可謂遍佈港九新界。就在昨日大年初二晚上10時左右，天水圍西鐵站對出空地便有人燃放大量煙花，根據網媒的直播片段，48分鐘內煙花幾近是無間斷發放。當晚，警方先後於10時02分、約10時30分以及10時42分，三度接獲市民報案，表示於聚星路、屏欣苑以及天水圍西鐵站一帶，聽見煙花響聲，惟警員到場調查後，暫時未有發現，目前案件仍在調查中。

根據香港法例第295章《危險品條例》第六條，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元及判監六個月；根據香港法例第228章《簡易治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地發射火器，可被罰款500元或入獄三個月。

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