晚上8時許，深水埗元州邨元禧樓中層一名女住戶，發現其飼養的4個月大的雌性家貓，竟抓開了窗紗網爬至危險位置，連忙報警求助。然而就在警員消防員奔赴現場期間，貓女便已墮樓死亡，伏屍附近空地上。警方到場調查，用黑色帳篷覆蓋貓屍，並向貓主查詢情況，案件目前仍在調查中。

這是農曆新年假期期間，第二宗貓隻墮樓案件。昨早10時許，黃大仙橫頭磡邨宏業樓有居民報案，指於上址一平台發現貓隻屍體。警員接報到場，經初步調查，相信貓隻由上址一走廊墮下。其後，警方拘捕一名20歲姓陳男住戶，涉嫌殘酷對待動物，案件交黃大仙警區刑事調查隊第三隊調查。據悉，男住戶因疏忽未有關好窗戶，令貓隻墮樓。

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