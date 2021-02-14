牛年年初三適逢情人節，往年花墟天濛光已擠滿買花男士的光景不復見，早上7時，花墟份外冷清，大部份花店尚未開門，有花店店主慨嘆情人節叠住農曆新年，來貨及運輸價特別貴，加上疫情，巿民「撳住荷包」，生意難做，恐銷情不樂觀。

花店店主李小姐稱，「可能停業停得太耐，今年買花嘅人撳住荷包，可能以前買1千蚊嘢，而家買300、500蚊」。李小姐妹妹亦謂，自從限聚令晚上6時禁堂食以來，「個花墟6點後真係冇人，行家有啲直情唔做情人節，成條街都話畀埋你擺」。

李小姐指，往年情人節，平均一紮花賣過千元，今年只賣數百元，連以往熱賣的99支玫瑰，盛惠5000元，今年亦乏捧場客，「我哋上年做10幾紮99支玫瑰，今年做得兩三紮」。她不禁抱怨當局，「做乜要搞到民不聊生，係唔係真係6點後啲菌勁啲呢，我真係好想問吓林太！」

數名男士特意晨早駕車到花墟買花送給太太，他們笑言：「結晒婚一段時間，好少買花畀佢哋，咪約埋落嚟一齊買」。冼先生買了一束600元的玫瑰贈妻子：「一瞓醒見到咪開心囉」。鄭先生謂因限聚令晚上無法出街慶祝，「我好多年冇買過花畀佢(太太)，冇得慶祝，自己喺屋企煮飯仔。」

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