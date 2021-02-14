疫情籠罩整個城市，今年的「赤口情人節」儘管出外慶祝受阻，但一眾夫婦及情侶仍努力為另一半悉心準備，送上愛意。《蘋果》今直擊旺角花墟、餐廳和時鐘酒店發現，市民用心準備情人節，男士們逛花墟買花、情侶們更首嚐一個沒有燭光的「Candle Light Lunch（燭光午餐）」。

早上時分，花墟已有不少市民挑選花束，當中更不乏一家人和夫婦「揀禮物」，甜蜜氣氛滿佈花墟。市民黃先生偕女兒購得一束繡球花，「今年過年所以早咗嚟，帶埋個女當親子活動」。他表示鑑於疫情和限聚令，今年一家不考慮外出慶祝，改為自家炮製情人節餐，女兒更特意為母親自製朱古力蛋糕，一家人甜甜蜜蜜過節。另外，何氏伉儷今早去過車公廟祈求闔家平安後，亦來到花墟湊熱鬧，「陪佢揀花，希望揀到佢鍾意嘅香檳金玫瑰」，更表示撞正拜年，故不會出外二人世界，同樣留在家中。

情人節的重頭戲，當然是晚上的燭光晚餐，但因疫情關係禁晚市堂食，情侶今年只能無奈在日光下享受「燭光午餐」。有餐廳推出「經濟抵食情人節套餐」，藉此吸引情侶光顧，記者於中午時份到場視察，在二人限聚下全場爆滿，但餐廳外亦未見人龍出現。

Kristy和Pacino表示餐廳套餐不錯，「menu都好吸引」，惟二人均指沒有後續慶祝活動，Pacino更表示「如果拍拖太重儀式感無意思，所以每日都會keep住平時咁」；他更指今年的情人節多制肘，限聚令、禁堂食令大大限制情人之間的活動，二人外出時會多加留意疫情動向，「都唔會考慮staycation，怕要隔離或者強制檢測」，二人盡量避免到油尖旺多人的地區「拍拖」。

Grace和Ken亦因餐廳套餐吸引前來光顧，Ken表示過去節日的氣氛較淡，加上疫症逾一年令情人節氣氛顯得更平淡。Grace更指「因為疫情今年拜年都好快，好車輪式」，故二人亦未有後續活動，飯後只到附近逛街便回家。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！