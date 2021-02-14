連續兩年「戴罩」過情人節，政府又維持「限聚令」、晚上6時「禁堂食令」，再加上不能預計的「封區令」，大大破壞「二人世界」的心情。縱使經濟維持低迷，但仍有商家積極絞盡腦汁，希望透過特別優惠活動，為一眾情侶提供一個暖透心的「赤口情人節」。有餐廳老闆表示，「信心唔大，但都係盡力抱住希望咁去做」，靠熟客的口碑帶動情人節生意。

記者：張景昕 麥超億

西日式餐廳老闆Andy表示，今年情人節生意預比往年蝕一半，「惟有用價錢去做特別啲嘅優惠」。Andy指餐廳過往餐廳情人節單日可做10萬元，今年生意跌半亦無可厚非；往年逾800元的套餐，今年直頭減半推出「經濟實惠情人節套餐」，而且無論堂食、外賣更會送上滿天星、玫瑰花、繡球花等，吸引情侶光顧。

「好搞笑！今個情人節有好多第一次，唔接受預約、做午市嘅情人節套餐、同埋做情人節套餐外賣。」Andy指，由於疫情仍然肆虐，晚市堂食亦未恢復，只好推行「Candle light lunch（燭光午餐）」和外賣套餐。面對着更多的未知數，Andy相信：「初三可能好啲嘅，始終都要食飯，又唔使去拜年，情侶客都會多返」。

位於油尖旺區的時鐘酒店，自去年起生意直線下降，但酒店負責人希望搞搞新意思，吸引情侶訂房。時鐘酒店負責人阿B直言，至目前為止，雖然情人節訂房不如預期，「booking」未見爆滿，但公司仍繼續一如以往，為情人節推出相關主題優惠活動，吸引情侶訂房，「過往情人節都有同啲二人Party room合作，今年會做一個『黑色情人節』配合返大家依家嘅心情，送埋福袋，價錢方面就一定減」。

「多重夾擊啊，今年因為疫情，加埋情人節撞正新年，同埋政府好多政策，唔蝕錢已經係偷笑啦。」阿B透露，不少客人因封區而「撻訂」。她指，通常新年期間沒有人訂房，但今年疫情不穩，加上政府持續封區，酒店亦位於曾封區地帶，種種因素令客人落訂卻步，「有客問有無房訂，嗰陣係未常封，但佢話諗諗下都唔好喇，下次先啦！」阿B指希望情人節活動會吸引市民，未來日子仍會繼續努力，迎難而上。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！