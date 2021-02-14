政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。政府昨晚刊憲，新增4棟大廈納入強檢名單。其中，在慈雲山的嘉喜大廈外，設置了一個流動採樣站為大廈居民進行檢測，但未見出現人龍，排隊秩序良好；惟有住客頗為不滿，因突然需進行強制檢查，令他們本來參拜車公廟的計劃落空，「有啲唔係好方便囉。」

政府今日在慈雲山嘉喜大廈、葵涌石籬（二）邨及沙田禾輋邨增設流動採樣站。由本月15日起，位於荃榮街遊樂場的流動採樣站會改設於沙咀道遊樂場，暫定開放至本月16日（星期二）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

慈雲山嘉喜大廈住客陸先生表示，昨晚在約7時回家時，只從大廈保安口中聽聞大廈將被納入強檢名單；直到在同晚10時半左右，因在社交平台見到流動採樣站停泊在樓下的照片，「先知道要做檢驗囉。」身有腳患、需撐着拐杖的他補充，走上流動採樣站實在不容易，「對我嚟講條樓梯太高囉，我行得唔係咁方便」。幸好，有工作人員為他提供協助，使他最終能順利走上檢測車完成採樣。

同幢大廈住客、不願上鏡的梁先生和周小姐今日本來打算到車公廟參拜，但因突然要做強制檢查令他們的計劃落空，唯有放棄行程，「要我哋落晒嚟強檢，有啲唔係好方便囉」。有流動採樣站的職員透露，因大廈內有老人院，為免院友需四處走動，工作人員已在11時進入大廈為他們進行採樣。

強制檢測公告規定，任何在二○二一年一月三十一日至二月十三日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二○二一年二月十六日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年二月十一日至二月十三日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨日納入強檢的4棟大廈名單：

新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港九龍黃大仙蒲崗村道157-161號/毓華里22號嘉喜大廈

2.香港新界荃灣川龍街50號龍華樓

3.香港九龍尖沙咀彌敦道83-97號/樂道36-50號華源大廈

4.香港九龍油麻地上海街286-288號

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