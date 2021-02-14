今年情人節適逢初三赤口，青衣和旺角有兩對情侶發生糾紛，須報警處理。青衣方面，初三傍晚6時許長康邨長康商場一名35歲女子報案，指自己與30多歲男友，因感情問題發生口角，其間男子情緒激動，先是箍女友頸部，繼而搶走女友銀包後逃去，銀包內有400元現金。救護員到場後，將女子送瑪嘉烈醫院治理。目前案件仍在調查中，案件列搶劫處理，暫時未有人被捕。

晚上8時許，旺角廣東道932號一名男子與同居女友，因生活問題發生爭執，其間女方扔雜物，意外打中男子頭部。男子報案後警方到場，惟兩人情緒已平靜，男子拒絕送院並稱不再追究，案件列糾紛處理。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！