九龍灣宏光道80號麗晶花園露天停車位，早上近9時半一名女子突然攀上兩架並列停泊的車輛車頂，分別是一輛Land Rover四驅車及一輛七人車，在兩車車頂如馬騮般攀上攀落、跳來跳去，其間更脫下上衣赤裸上身，現場消息稱她操普通話，情緒激動擊毀四驅車車頭擋風玻璃及配件。警員接報到場了解及勸說，最終女子返回地面，由救護車送院檢查。警方將案暫列傻人發現。

其中一輛被毀的Land Rover吉甫車車主表示，不認識該名裸女，指愛車已泊在該車位逾10年，都一直相安無事，當收到警方通知後，立即落樓了解，當時見到「扑爛晒玻璃， (女人)喺車頂度， 除咗衫」。吉甫車車主稱，愛車10多年前以30多萬元二手買入，「心機補品 」等改裝投放了逾10萬元。

另一輛泊在吉普車旁的七人車亦在事件中受損，車主葉先生接報到場了解時，「個女人就跳咗上Land rover，然之後就跳咗上我架車個車頂 ，咁就行吓行吓，然之後呢 我就趁佢跳返個Land rover嘅時候，咁我就揸走咗部車」。

葉先生表示不認識該名女子，形容她當時「佢情緒高漲啦，口噏噏但睇唔到佢講咩，嚟到時佢已經冇着衫」。葉生的受車損毀未算很嚴重，「係尾翼嗰度有少少花痕囉，車頭冚有少少花，問題唔係大嘅」。

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