油尖旺多次封區，位於尖沙咀的時鐘酒店日前更有發現確診個案，負責人亦因此擔心情人節生意。不過，有情侶襯在晚上到親友家拜年之前，於下午茶時段到時鐘酒店享受二人世界，令情人節氣氛驟然升溫。

記者今午到場接觸一對情侶，小寶指二人未擔心染疫，更表示「我哋好耐無睇戲啦，就訂房睇下Netflix，同埋想二人世界」。二人均指時鐘酒店私隱度高、時間彈性、價錢合宜，又可避免與多人接觸，故選擇在此共渡佳節。

談到酒店送神秘福袋，入面載有大量情趣用品，小寶笑言：「好高質，但唔識用，可以有機會學下新嘢。」她更讚揚酒店「有諗頭」，希望會有更多情侶考慮到來訂房。

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