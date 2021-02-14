大年初三赤口，大批市民到沙田車公廟求籤祈福，早上10時許，一名女職員被巿民發現在廁所內鎅手疑企圖自殺，於是報警。警員接報到場調查，救護員為職員包紮及將她送院治理。

接近中午時分，到場參拜的人潮越來越多，據稱排隊人龍約數百人，由廟外伸延至對開行人隧道。華人廟宇委員會在facebook公佈車公廟人數已達上限，排隊進廟時間不少於3小時，呼籲善信考慮其他時間進廟參拜。

沙田車公昨向港人贈45中籤，籤文指「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」；疾病方面解曰「換醫生為佳」，預示政府應換人。解籤師傅陳天恩居士指45籤實為「中下籤」，反映政府做事舉棋不定，封區等防疫措施徒然，寄語政府聽從車公勸告，做事不要繼續後知後覺，否則「到時香港就會非常之差」。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk

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