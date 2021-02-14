烏溪沙長徑村發生的虐狗事件，一名老婦將狗狗吊在樹上後不停搖晃樹枝，令狗狗「吊吊揈」懸空「氹氹轉」。警方經調查後，已將涉案老婦拘捕。

香港動物報前日在社交平台fb上載一條由市民拍下的短片。有市民在烏溪沙跑步時見到那老婦將狗吊起搖晃。影片只有約6秒，狗狗估計是連頸帶吊在樹枝上，涉事老婦則像做晨操般，不停搖晃樹枝，令狗狗氹氹轉，但在過程中沒有聽到狗狗吠叫，不知是否已失去意識。

其後拍片市民和其他途人喝止老婦，老婦隨即將狗抱起離開，其間沒有人報警。拍片者對香港動物報表示，當時是跑步經過，由於沒有養狗，見狗隻沒有吠叫，所以最初以為沒有問題，後來擔心狗隻是受虐，所以跑回去和其他市民一同喝止老婦。

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