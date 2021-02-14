一艘逾2,000萬元的遊艇，今早10時半許駛至啟德郵輪碼頭對開時，疑突然入水下沉，警方接報後通知消防到場協助，遊艇上3人及時跳海逃生，並由到場消防艇救起，事件中無人受傷，警方正展開調查。

讀者黃小姐目擊遊艇沉沒經過，指出遊艇駛至郵輪碼頭對開100米時，突然停頓並開始入水，其後十分鐘便有水警到場，但遊艇入水後開始有下沉迹象，而遊艇上有八至十名人士則已穿上救生衣（警方數字為3人獲救），之後由救援船隻救起。遊艇之後沉沒，艇上不少用品漂流到海面，當中包括救生衣。

根據讀者提供的圖片，沉沒游艇船身編號「142752」，資料顯示為意大利生產的「Sessa Marine FLY 21 gullwing」遊艇，為68尺長大型豪華遊艇，售價逾2000萬元。遊艇在港註冊，2017年11月曾以「首艘外籍遊艇」身份，駛進海南省雅居樂清水灣遊艇碼頭，並獲海南省海防與口岸辦公室副主任、海南省陵水縣副縣長到場舉行歡迎儀式。

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