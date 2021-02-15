政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。政府昨晚刊憲，將3棟大廈列入強制檢測名單，其中石籬社區會堂及馬鞍山富寶花園的流動採樣站，都見大批居民排隊等候檢測。

政府今日在尖沙嘴麼地道15-17號、石籬社區會堂、馬鞍山富寶花園及將軍澳新都城增設流動採樣站。位於黃竹坑體育館的流動採樣站會延長服務日期至2月21日（星期日）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

馬鞍山富寶花園第1座住客溫太表示，昨日上午收到消息指大廈有人確診，隨後再得知需進行強制檢疫。她指，自己今日本身有約，但因需進行檢測和為免有機會感染他人，最後都決定取消約會。儘管強制檢疫為溫太帶來不便，但她並不介意，「做咗（檢測）安全啲，放心啲。」

「噚日就係有人嚟拜年，跟住之後先知（有人確診）。」同幢大廈住客、不願上鏡的梁小姐指，昨日下午才收到管理處通知大廈有人確診，惟當時家中已有人上門拜年，「擔心唔到咁多。」疫情仍然肆虐，每日各區都有大廈需進行強制檢疫，她怒斥政府防疫措施無效，「算吧啦，如果佢（政府）肯聽人講就唔會搞到咁長時間」。梁小姐更表示，自己現時不會主動安裝「安心出行」，「如果都去到唔裝都唔得嘅時候，先裝囉。」

另一居民陳女士則贊成強檢，「起碼而家成座樓就算有事好快摷到出嚟」。她指因家中有小朋友，家人任職的士司機，故即使未有強檢時，也不時自行前往檢測，以求安心。

強制檢測列明，任何在今年2月1日至2月14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2月16日或之前接受檢測。受檢人士若2月12日至2月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨日被納入強檢的3棟大廈

新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港新界馬鞍山錦英路6號富寶花園第1座

2.香港新界葵涌打磚坪街1-25號寶星中心A座

3.香港新界將軍澳運亨路1號新都城第1期1座

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