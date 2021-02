南丫島出現偷龜賊。居於大灣舊村的一名外籍龜主,昨日情人節發現所飼養的4頭豹紋陸龜,突然不翼而飛,其中一隻更是剛生下龜蛋不久的龜媽媽。警方接報後到場調查,將案列盜竊處理,暫時未有人被捕。

偷龜事件昨日發生後,龜主Eugene隨即報警,並在facebook發帖「Please help! 4 Leopard tortoises were stolen tonight from garden at 25 tai wan kau tsuen」,呼籲網民尋龜。Eugene表示家中飼養了5隻龜,全部都是領養回來及友人送贈,與龜生活了近3年,人龜感情十分好,並在花園為愛龜搭建龜屋悉心飼養。

Eugene昨晨起床後,便發現4隻龜不見了,全部均為豹紋陸龜,其中體型最大一隻母龜,剛剛不久前才在龜屋生蛋,體長60厘米、重近10公斤,至於最細一隻體長約只有10厘米。Eugene翻查閉路電視後,懷疑愛龜被人偷走,於是在早上10時許報警求助。

Eugene相信賊人為錢行事,當中不排除有島上人參與其中,指出若偷龜賊將4龜歸還,他可以不作追究。

豹紋陸龜,又名豹龜,原産於非洲大陸,作為世界第四大陸龜,其威武的氣勢一直深為寵物愛好者的喜愛。豹龜主要生活在蘇丹南部至南非開普省東部和非洲南部的在熱帶稀樹草原地區。該品種對濕度特別敏感,濕度過高很容易引起呼吸系統的毛病,所以無論在原生地或人工飼養下也必須保持環境的整體性乾燥,曬太陽有助其乾燥。豹紋陸龜通常會有80年至100年的壽命。

-----------------------------

你敢爆,我敢獎! 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電:63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!