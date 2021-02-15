上周四（11日），元朗又新街寵物龜專門店「稀鰭」一名32歲姓溫女職員報案，指店內兩隻共值約6.5萬的龜不翼而飛，懷疑被人盜去。警方接報後，案件列盜竊，交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進。

其後，寵物店35歲姓黎男負責人發現有人在網上出售懷疑涉案寵物龜，遂通知警方，並同時相約賣家在昨日大年初三（24日）約8時於港鐵錦上路站交收。其後，警員於現場拘捕一名43歲姓林本地男子，涉嫌盜竊，他已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

「稀鰭」回覆《蘋果》查詢，承認其店舖寵物龜被盜，但不願透露更多。翻查資料，該舖2015年亦曾遭遇盜竊案。一名家庭主婦，於當年7月30日到店舖偷去一隻價值5.5萬元的亞達伯拉象龜後。翌日再到店舖欲偷另5隻價值共逾4萬元的東非豹紋陸龜及亞達伯拉象龜，惟當場被擒獲。她其後在法院承認兩項偷竊罪，於同年9月被判囚3個月。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！