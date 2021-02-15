年初七起食肆應可恢復晚市堂食，健身中心及美容院等處所亦可復業，惟員工必須每14日接受病毒檢測一次，令檢測需求突然急增。今日年初四亦是公眾假期最後一日，早上港九新界指定深喉唾液樣本樽收集點有巿民大排長龍交樽，其中新蒲崗太子道東柏立基普通科門診診所，懷疑機器出現問題，一度積壓約200人排隊，有巿民鼓譟。

任職地盤的何先生，早上10時40分到柏立基普通科門診診所排隊交樽，他不滿交樽「嘟」條碼的程序不流暢，致大排長龍，他排隊近40分鐘才能交樽。據職員透露，交樽巿民需要自行「嘟」樣本包上的條碼作登記，拿取收據，然後將樣本包放入指定紙箱，另有工作人員手持手機供巿民「嘟」條碼，但不會提供收據。由於不少巿民要索取收據作證明，當時只有一部機條碼機，因多人排隊致一時間無法消化，累積近200人輪候。診所其後安排多一部條碼機到場，初時一度運作不暢順，至無法及時疏導人龍。

《蘋果》中午前到場視察，人龍已減至不足100人，不過從事工程的麥先生承認排隊一小時才能交樽，人龍沿彩虹道伸延至轉角處樂善道，但他指期間不察覺有人鼓譟。他指因公司規定員工要做檢測，他之前亦曾接受檢測，交樽不用排隊，他認為可能今日公眾假期， 指定收集點減少所致。

從事飲食業的張先生同樣因明日要上班，故今日到診所交樣本樽檢測，他排了大半小時，對安排尚算接受。中午過後，排隊人士已消散。收集點今日會開放至下午3時。

此外，另一個將軍澳寶康路香港單車館公園收集點，早上同樣出現人龍，有巿民稱要排隊45分鐘。記者中午到場視察，已不見人龍。

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