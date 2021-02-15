多條涉及性侵稚女的短片，近日被發現在手機通訊軟件內出現，不排除是變態色魔犯案後親自上傳。短片拍攝地點相信是在深水埗蘇屋邨，但由於色魔未必在同一地點犯案，受害女童或不止於一人，特別是目前全港小學因疫情停課，全港家長若發現有年幼女兒突然表現異常，宜多加留意。《蘋果》正就事件向警方查詢。

近日手機通訊軟件TG的群組內，流傳多條性侵稚女的短片，疑是變態色魔在性侵女童後上傳至TG群組分享。短片內容極度變態，只能以喪盡天良來形容。暫時無法得悉短片的拍攝時間，而片中受害女童則不足10歲。

流傳的片段有6條，都是日光下拍攝，至少5條涉及同一名女童，其中兩條短片是色魔在蘇屋邨地下花園尾隨女童而行，受害女童獨自一人正踩着滑板車玩耍，身邊並無成年人陪同；另外4條短片則涉及性侵女童，地點疑似在屋邨大廈的後樓梯內，其中一條短片可見色魔狎玩女童私處及臀部，另外三條短片則涉及更進一步的性侵，雖然色魔在過程中未有使用武力，但行為令人髮指。

深水埗區議員江貴生及李文浩均表示，最近未曾收到任何街坊反映，指有陌生男子在區內跟隨年幼女童的可疑情況。記者下午到蘇屋邨內視察，發現其中一處便是色魔尾隨女童而行的花園，而附近則設有閉路電視，鏡頭亦對正花園。

臨床心理學家葉妙妍表示，家長可憑藉兒童的行為是否與平日有異樣，觀察兒童是否不幸被性侵犯，舉例兒童的生理症狀有否改變，出現失眠、發噩夢、無胃口、怕人而有退縮的動作，或是無法專注學習，對平日喜歡的事物突然失去興趣等等。

葉妙妍續稱，兒童在幼稚園的學習階段，都有教導他們如何保護自己，及遇事應向信任的人講；到小學階段，一般初小學生的語言能力都能夠表達自己，如家長發現子女行為表現奇怪，可嘗試以平和語氣引導小朋友講出發生甚麼事，避免小朋友緊張及擔心，誤以為是自己犯錯而不敢說。如家長不知應如何引導子女表達自己，又懷疑他們遭遇性侵事件，可向社工求助。

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