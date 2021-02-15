第四波武肺涉及多個地盤群組，建造業議會及香港建造商會曾於上周三公佈計劃，要求工友須持過去14天有效陰性結果，方可進入地盤。計劃於農曆年假後首個工作天、即明日初五（16日）開始試行，並會在下周一（22日）全面實施。然而，有工程車司機業界人士坦言，司機每日都要駛入地盤，惟計劃隻字未提他們是否同須檢測，向不同部門查詢竟獲不同回覆，狠斥安排混亂。

身兼混凝土業職工會及泥頭車司機協會總幹事的陳三才指，協會旗下有4000多名田螺車及泥頭車司機，他們平時都要入地盤進行收泥頭等工作，然而計劃卻未提他們是否需要檢測。他自己曾先後向建造業議會、香港建造商會及環保署查詢，得到的卻是不清楚、需要和不需要三個截然不同的回答。陳批評計劃安排混亂，令司機們無所適從，他已呼籲協會旗下司機自行檢測，以確保順利開工。

持陰性證明要求早於機場三跑地盤開始實施，機管局曾因應三跑群組疫情，上周二起規定所有登乘前往三跑工地船隻人員，須持14天內有效陰性結果短訊，並出示身份證核對，否則拒絕登船。其後，建造業議會以及香港建造商會將同類措施擴大至全港工地，計劃明起試行，並於下周一起全面實施。議會及商會更指將在措施實行後作定期巡查，並會檢視成效作適當調整。

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