南丫島昨日（14日）發生偷龜案，4隻豹紋陸龜突然消失，警方暫將案件列為盜竊案處理。《蘋果》就事件接觸俄籍龜主Eugene，他表示，家中本有5隻陸龜，偷龜案發生後只剩下一隻盾臂龜Borka，以及失竊龜媽媽「大非」誕下的15隻龜寶寶和30隻未孵化的龜蛋。屬愛龜一族的Eugene希望賊人能盡快交還龜隻，亦呼籲知情的市民提供失龜資訊，「we just want to find them back!（我們只想找回牠們！）」

自由身英語教師Eugene來港定居已有7年，一直居於南丫島大灣舊村。三年前，養有龜隻的鄰居分別搬走，臨行前均希望Eugene和他的太太能收養他們所飼養的陸龜。起初，Eugene對龜隻並未有太大興趣，其後多番透過網上「取經」、了解陸龜的特性後，漸對牠們抱有好感。經過長時間的飼養和照顧後，Eugene已對牠們有一種離不開的情意結，更分別為4隻豹紋陸龜改名為大非、小非、Kuzia和Chucha，另外一隻盾臂龜則改名為Borka。

「It is my part of life, you see the house is empty, nothing inside.（照顧龜隻是我生命的一部分，現在只剩下空蕩蕩的龜屋、空無一物。）」Eugene表示，已就今次的失竊事件積極與警方溝通。此外，他更不斷翻查附近的閉路電線片段，以尋找賊人的蛛絲馬跡。他憶述，以往每日早上都會抽時間照顧5隻陸龜，「Take care of them, it is a morning routine.（照顧牠們，是我每日早上的習慣）」；惟如今只見龜屋不見龜，令他感到十分傷心。

Eugene更指，今次偷龜案不排除是村內人士所為，因大灣舊村毗鄰大街，面積較細，凡有可疑人出入，左鄰右里必定知曉，「we didn’t see any stranger coming over .（案發當天我們不見有可疑人士出入。）」。與此同時，失竊的4隻豹紋陸龜都十分健康，惟賊人竟未偷去患有膽石的盾臂龜Borka，令Eugene不禁懷疑今次案件是熟人所為，在了解龜隻背景和自己的行蹤過後，再計劃犯案。他透露，偷龜事件雖是首次發生，但村內之前亦曾發生多宗單車失竊案，事後竟發現皆是鄰居所為。

「I’m not gonna sell them, just want to take care of all of them.」（飼養牠們並不是為了賺錢，只希望能盡力照顧好牠們）由平凡村屋變為愛龜之家，Eugene不單特意為最近誕下的龜蛋購置孵化箱，更因想提供更理想環境予龜寶寶成長而加裝暖燈。飼養陸龜並不容易，但Eugene並未曾因此覺得厭煩，他更希望可盡力照顧好失竊龜媽媽「大非」所誕下的每一隻龜寶寶，希望將來可為牠們覓得另一個愛龜之家，找到另一個愛動物的主人收養牠們。

4隻失竊豹紋陸龜資料

1. 大非：重15kg，長1.8呎，龜背看似「錯甲」紋

2. 小非：重8kg，長約1呎，龜殼顏色帶金

3. Kuzia：重8kg，長約1呎，龜殼顏色帶白

4. Chucha：重6kg，長0.8呎，龜殼呈圓拱型

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