南丫島昨日(14日)發生偷龜案,4隻豹紋陸龜突然消失,警方暫將案件列為盜竊案處理。《蘋果》就事件接觸俄籍龜主Eugene,他表示,家中本有5隻陸龜,偷龜案發生後只剩下一隻盾臂龜Borka,以及失竊龜媽媽「大非」誕下的15隻龜寶寶和30隻未孵化的龜蛋。屬愛龜一族的Eugene希望賊人能盡快交還龜隻,亦呼籲知情的市民提供失龜資訊,「we just want to find them back!(我們只想找回牠們!)」

自由身英語教師Eugene來港定居已有7年,一直居於南丫島大灣舊村。三年前,養有龜隻的鄰居分別搬走,臨行前均希望Eugene和他的太太能收養他們所飼養的陸龜。起初,Eugene對龜隻並未有太大興趣,其後多番透過網上「取經」、了解陸龜的特性後,漸對牠們抱有好感。經過長時間的飼養和照顧後,Eugene已對牠們有一種離不開的情意結,更分別為4隻豹紋陸龜改名為大非、小非、Kuzia和Chucha,另外一隻盾臂龜則改名為Borka。

「It is my part of life, you see the house is empty, nothing inside.(照顧龜隻是我生命的一部分,現在只剩下空蕩蕩的龜屋、空無一物。)」Eugene表示,已就今次的失竊事件積極與警方溝通。此外,他更不斷翻查附近的閉路電線片段,以尋找賊人的蛛絲馬跡。他憶述,以往每日早上都會抽時間照顧5隻陸龜,「Take care of them, it is a morning routine.(照顧牠們,是我每日早上的習慣)」;惟如今只見龜屋不見龜,令他感到十分傷心。

Eugene更指,今次偷龜案不排除是村內人士所為,因大灣舊村毗鄰大街,面積較細,凡有可疑人出入,左鄰右里必定知曉,「we didn’t see any stranger coming over .(案發當天我們不見有可疑人士出入。)」。與此同時,失竊的4隻豹紋陸龜都十分健康,惟賊人竟未偷去患有膽石的盾臂龜Borka,令Eugene不禁懷疑今次案件是熟人所為,在了解龜隻背景和自己的行蹤過後,再計劃犯案。他透露,偷龜事件雖是首次發生,但村內之前亦曾發生多宗單車失竊案,事後竟發現皆是鄰居所為。

「I’m not gonna sell them, just want to take care of all of them.」(飼養牠們並不是為了賺錢,只希望能盡力照顧好牠們)由平凡村屋變為愛龜之家,Eugene不單特意為最近誕下的龜蛋購置孵化箱,更因想提供更理想環境予龜寶寶成長而加裝暖燈。飼養陸龜並不容易,但Eugene並未曾因此覺得厭煩,他更希望可盡力照顧好失竊龜媽媽「大非」所誕下的每一隻龜寶寶,希望將來可為牠們覓得另一個愛龜之家,找到另一個愛動物的主人收養牠們。

4隻失竊豹紋陸龜資料

1. 大非:重15kg,長1.8呎,龜背看似「錯甲」紋

2. 小非:重8kg,長約1呎,龜殼顏色帶金

3. Kuzia:重8kg,長約1呎,龜殼顏色帶白

4. Chucha:重6kg,長0.8呎,龜殼呈圓拱型

-----------------------------

你敢爆,我敢獎! 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電:63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!