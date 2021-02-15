何文田佛光街與信用街交界對上一處山坡發生懷疑虐狗事件，有熱心男從大廈探窗外望，目睹山坡上有一名男子疑虐打一隻白色狗狗，其間更單手「抽」起狗狗，旁邊有木箱及電鑽等工具，熱心男覺得十分可疑，立即衝落樓跑上山坡質問該名男子，並報警求助。警員接報到場調查，以涉嫌殘酷對待動物拘捕男主人。

現場是近東何文田配水庫遊樂場的一處山坡，下午2時許，一名居港的澳洲籍男子Hu，在信用街一幢大廈單位的窗門外望，見到山坡有人懷疑虐狗事件，於是落樓到山坡質問該名男子，之後報警處理。從他拍攝的片段所見，山坡有一個木箱及工具，其間男子曾單手「抽」起狗狗而行。

據悉，涉被主人虐打的白色貴婦狗已10多歲，雄性，有白內障，後腿已不良於行。狗狗並無表面傷痕，Hu自己亦有飼養貴婦狗，他事後抱着涉被虐的狗狗一同登上警車，返警署協助調查。

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