近日手機通訊軟件TG的群組內，流傳多條性侵稚女的短片，拍攝地點相信是在深水埗蘇屋邨，下午所見，邨內的遊樂設施有不少小朋友在場玩耍、踩滑板車，部份有家長看管，但部份年幼女童只於朋輩結伴遊玩，身邊未見家長陪同。不少家長聽聞邨內疑發生風化案後，直言「好恐怖」，不會讓女兒獨自落街；更有家長謂，曾在家長圈中聽聞，有可疑男子在公園走近女童搭訕。

家長林太稱，從其他家長口中聽說，邨內遊樂設施曾有可疑人出沒，向小朋友搭訕，她稱可疑男子年約60歲、約1.65米高、黑頭髮。故她平時都有教導女兒切勿與陌生人傾談，「出嚟我都會跟住佢一齊，擔心肯定會」。另一名手抱年幼兒子的女街坊，驚聞邨內有色魔出沒後直說：「好恐怖」，她指邨內某些梯間或轉角處燈光較為昏暗，就算自己出入亦會擔心，之後亦會特別小心。

在平台打理花圃的「花王」潤叔稱，因疫情小朋友毋須上學，很多小朋友會在公園玩耍，他亦指出邨內平台多暗角位，但認為邨內治安不錯，甚少聽聞發生搶劫或非禮案。

家長謝先生今日放假遂帶女兒落街玩，他得知事件後稱：「梗係嬲啦，自己都係家長，快啲捉到嗰啲人！」他謂會吩咐太太帶女兒落公園玩「要睇住佢」。另一名爸爸張先生亦謂：「梗係擔心啦，我都唔知有咁嘅事，個女5、6歲，你咁講我仲更加擔心，肯定唔會畀佢落嚟(玩)」。他續稱，邨內有不少暗角，「夜晚冇保安巡，只有大廈望落嚟平台先知，基本上你唔嗌都冇人發現」。

現場所見，有兩三名女童結伴在場踩滑板車，但身邊不覺有家長陪同，女童說媽媽曾教導遇危險時：「 媽咪話要大聲嗌，俾人聽到；媽咪話最好去人多地方，唔好去人少地方，如果人哋話要帶你去邊度都唔得」。

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