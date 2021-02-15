灣仔男子欠債墮樓亡，凌晨約3時，軒尼詩道459號，一名男子從大廈高處墮下，倒卧在天井上昏迷不醒，街坊聞巨響查看，墮樓男子的友人接獲死亡短訊立刻報警及趕至現場，消防員到場協助將男子救落地面，惟救護員證實男子已當場死亡，警員封鎖現場展開調查。死者前妻與兒子事後趕到現場認屍。

死者姓梁59歲，在灣仔一間銀行任職經理 ，月入約4萬元 ，早前與太太離婚，育有一子 。死者獨居上址一劏房，他曾擁有兩幢物業，但因股票及投資失利而變賣，並向友人、多間銀行、財務公司及中介公司借錢，死者為償還債務，放假時去餐廳兼職洗碗 ，但終因利疊利無力歸還，欠債金額近100萬元。

死者事發前曾與兩名朋友食飯，其間並沒有異樣 ，朋友回家後收到梁發出的死亡短訊及一份名單，內容透露遺下的人壽保險及強積金遺產安排，叮囑太太根據名單上把錢還給朋友。友人嘆息，「個啲借錢中介公司，借一萬可以收6、7千元，10日還一次」，曾多次勸告死者「睇開啲，大不了就破產」，但可能死者怕失去工作及追數者會騷擾其妻兒。朋友怨斥政府無法監管借錢中介公司，債仔被霸王式追數致成催命符。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！