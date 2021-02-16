疫情稍見緩和，但各區地盤仍然是潛伏播毒鏈。《蘋果》披露懷疑有屯門黑幫操控大型「地盤黑飯堂」，每日製作大量無牌飯盒送到區內多個地盤，可惜工友為搵兩餐無奈幫襯，且沒有嚴守限聚規定。

記者今日再到機場空運中心對出地盤視察，這地盤最少有7人染疫。中午時分近百名工友到工地外的草地開餐，有女工用手推車推來飯盒叫賣；一如以往，工友除罩用膳抽煙，部份人獨自一人，與其他工友保持距離，但更多的是三五成群，用餐後又沒戴好口罩，「吹水煲煙」唾液橫飛。

記者向工友查詢，他們都不以為然，坦言工地位置偏闢，要從快餐車買飯盒，更要露天飲食，所有社交安全距離、防疫措施，為了裹腹，全部放在一旁。

據知，染疫7人當中，有5名確診者是少數族裔人士，4人屬同一判頭管理，但地盤管理層當時並沒向工人交代確診人數，且地盤並無停工。

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