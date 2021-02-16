機場三跑地盤武漢肺炎爆疫，至上周至少有31宗確診個案，機管局宣佈由（9日）起，登上前往三跑填海區工地船隻的所有人員，需出示14天內發出的武漢肺炎陰性檢測結果電話短訊，並出示身份證核對檢測結果，始能獲准進入地盤。而全港所有地盤，在今日起將試行同樣措施，下周一（22日）將全面實施。

在荃灣碼頭每天有數百名工人乘船前往機場三跑開工，上周工人僅以蓋水印方式確認，有工人批評指蓋印方有風險，「前面有一個感染咗，後面全部都感染到，(吸印)呢個係直接身體接觸 」。另外有工友認為「派紙仔就差唔多，紙仔可以丟，日日換，吸呢個印呢，我哋冇啫，隔離嗰個有、前面有後面有咁點呀」。

今早在荃灣碼頭已經由蓋印改為貼紙仔方法，工人表示對新措施表示滿意。對全港地盤採用同樣檢疫方法，有工人就不滿鬧爆，「檢測中心爆棚驗唔到，政府無用無能呀，無準備好，你同阿林鄭講吖，叫佢早啲去死啦，有啲工友返唔到工，我畀240蚊去檢測，我自己畀錢無呃你㗎，上網登記唔到，去到泰和體育館個檢測中心畀錢搞掂解決晒，你哋記者同林鄭講下啦！無能政府」。

工人張先生亦表示有所保留，檢測需自行乘車去檢測中心，而且檢測中心的數目少且預定期均告爆滿，「非常麻煩囉」，如果新工人要入三跑現在是定不到期檢測的。工人梁生則表示，「臨急抱佛腳，梗係唔得啦」。

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