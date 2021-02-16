地盤爆疫嚴重，出現多個地盤群組，建造業議會及香港建造商會於上周三公佈，要求工友須持過去14天有效陰性結果，方可進入地盤，今日是計劃試行的首日，不過不少工友都未有檢測報告。

建造業議會及香港建造商會於上周三公佈，要求工友須持過去14天有效陰性結果，方可進入地盤。今日年初五、即農曆年假後首個工作天，是計劃試行的首日，並會在下周一（22日）全面實施。

《蘋果》記者今早到將軍澳工業邨一個地盤視察，不過今日上班的人數不算多，有工友透露，「今日唔算正式開工，主要係返嚟執手尾，大部份人下星期先開。」

地盤外有職員為工友量體溫，工友進入前要掃兩個二維碼，分別是政府的「安心出行」和地盤的工地健康申報表。不過記者目測，大部份工友都未有檢測報告。工友姚先生指，出示武肺檢測報告的寬限期是下星期一22號，「今日有就最好，22號之前要有」，姚自己已做測試，還在等候報告。

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