年初一網上瘋傳火炭路有大批車輛聚集賽車片段，其間可見這些車輛無視附近有警車出沒，更有人燃放作起步信號，令人嘩然。整個農曆年假期間，警方一直未有交代有關案件進展，至今日初五年假後首個工作天，警方始表示發現其中兩部涉案懷疑非法改裝車輛，目前兩名車主正協助警方調查。

警方表示經進一步調查後，今晨分別在葵青葵盛東邨及沙田美林邨尋獲其中兩部相信與事件有關的私家車。該兩部車輛因涉嫌非法改裝，已被扣留作進一步檢驗。

根據警方提供圖片，兩部被發現涉案車輛分別是白色Type R以及橙色本田。根據網上片段所見，兩部涉案車輛正正與片段中排最後的兩部車輛同款。

扣留兩部私家車後，警方指兩名男子正協助調查，他們分別兩名分別32歲本地男子及57歲本地男子，相信為有關車輛登記車主。警方強調，調查仍在進行中，警方不排除稍後向其他涉案司機採取檢控行動。

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