39歲的前新聞王子柳俊江，去年9月9日晚上7時，於觀塘偉業街餐廳，與太太的25歲男友人打鬥，其後兩人遭警方拘捕，涉嫌「在公眾地方打架」。至今日，警方表示經進一步調查及徵詢法律意見後，柳俊江已被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件將於3月2日於觀塘裁判法院提堂。

翻查報道，打鬥事緣柳俊江妻子雷康怡於去年9月9日夜晚，與一名25歲男友人正在觀塘一間茶室食飯，其間柳俊江忽然現身，與該名男友人發生口角，繼而動手互毆，兩人面部和手部都有受傷，現場有人報警，雙方被拘捕並已獲保釋。柳俊江其後在facebook發帖，表示衝突是一場誤會，對自己行為致歉，並對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。

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