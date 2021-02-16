年初七（本周四）起食肆料可恢復晚市堂食，健身中心及美容院等處所亦可復業，惟員工必須每14日接受病毒檢測一次，令檢測需求突然急增。打工仔個個為趕及返工能出示檢測結果，在網上預約做檢測但已「爆晒」，至20日始有空位，惟有親身到免費檢測中心排隊做檢測，早上港九新界指定檢測中心有巿民大排長龍，其中油麻地梁顯利社區中心，未開門前一度有逾百人排隊，市民擔心每人距離不足1.5米，增加播疫風險，批評政府「攞嚟搞」。

早上10時前，梁顯利社區中心已有逾百人排隊輪候做檢測，大部份並無預約，從事飲食業的嚴先生指，上網預約檢測系統已「爆晒」，惟有親自到場排隊。「自己做飲食業，要返工，一定要做（檢測），嚟到預約咗嘅好少人排，冇預約嘅反而排晒隊，但上網系統卻顯示full晒！今、明兩日都紅晒冇位，侷住親自嚟排隊，要開工唔通唔做咩。」

他說若許可，當局應加多一至兩個免費檢測中心，「咁加流動性檢測站都可方便當區居民，唔使全部聚晒嚟呢度，政府叫人唔好去人多地方，但做檢測又全部喺晒度，搞笑咩？」被問到會否考慮取檢測樣本樽（深喉唾液測試），嚴直言「唔係人人識用，我哋又唔係專業人士，一個步驟錯咗，檢測公司測唔到任何嘢，咁就攞嚟搞。」

從事美容業的曹小姐，指初七開工，但網上預約做檢測去到20日始有位，「趕唔切返工」，她希望政府增加「多啲人手，唔使排咁長龍，我早幾日想嚟做，但見多人打蛇餅就走咗。」她排隊期間亦擔心每人之間的距離太近，「唔安全，距離好近，咁多人全部喺度排，都驚，要小心啲。」她坦承疫情令她經濟困難，「我哋已經好耐冇返工，唔返工冇錢。」

在安老院舍任職的陳女士，指之前已不時到該社區中心作檢測，「之前嚟好少人，得5、6個人，今日就咁多人，冇辦法，畀時間等吓。」她又指一個月要做幾次檢測，直認「咁麻煩，太密，希望一個月一次，分類好啲，依家都唔知檢測到幾時完，依家真係好唔方便。」

有做飲食業的市民亦直指現時「冇生意做就困難，搞到人心惶惶，酒樓閂埋門，員工個個都死，酒樓補（貼）得幾多，補咗都未夠買鹽！」梁小姐亦從事飲食業，她指上次專程付錢到醫務所做檢測，結果要等四天才有，今次應公司要求再做，否則要放無薪假，「上次去醫務所做，要交檢測樽，時間耐啲，今次今日做，明天便有結果，方便啲。」但她認為做完檢測亦未必一勞永逸，「今日檢測完陰性，過兩日入院先知陽性。」她又指今次政府的措施宣佈得太趕，迫住要來排隊做檢測，「想上網預約都已太遲，侷住親自嚟，尤其我哋要14日就檢測一次，要上網預約定下次。」

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