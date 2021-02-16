銅鑼灣波斯富街近霎東街交界一個報紙檔發生火警。清晨5時許，80歲老檔主報警求助，指燒衣期間失火，燒着鐵皮檔口，火光熊熊。消防員到場迅速將火種撲熄，但檔口燒爛，一批報紙雜誌付諸一炬。

早上老檔主在場收拾，但對起火原因他表示不知道，沒有提及燒衣，反指與煙蒂有關，「可能煙蒂耐過頭，（檔口）後面燒，唔知呀！」他表示經營報檔超過70年，見證時代變遷，「70幾年喇，由加拿大餐廳、禮頓車房，（呢幢樓）起咗兩次喇！今年81歲，7歲嚟喇，喺度瞓覺。」相信他自小隨家人打理報檔，但如今剩下孤身一人。

他無奈說：「梗係開檔啦，邊個養我吖？你估政府養你咩！整返檔口要幾千銀成萬蚊，損失唔緊要，最緊要人平安...錢唔係問題。」尚幸鐵櫃內的煙和飲品未有燒毀，現正設法清理。附近商場的保安員得悉檔主牛年當殃即趨前慰問，有熟客甚至協助收拾。

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