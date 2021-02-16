全港多區自年初一至初五，每晚煙火燦爛，長放長有，至今晚繼續有人在放煙花，地點更為距離九龍城警署僅500米的九龍城亞皆老街遊樂場。讀者Billy居於九龍城太子匯一高層單位，晚上9時許，他在房中聽到多下爆炸聲，於是走出露台了解，見到對面馬路的亞皆老街遊樂場公廁外有人放煙花。他形容煙花射上天猶如繁花雨下，其中更有煙花射至二十層樓高，整片天空被染得萬紫千紅，樓上樓下的住戶紛紛走出露台駐足觀看，不時發出讚嘆聲。

他指煙花雖美，但今次放「民間煙花」的位置在馬路邊，擔心司機被煙花所吸引而分心，導致意外，「真係唔係幾好，咁近馬路，司機一分心就好易有意外」。據了解，現場距離九龍城警署僅500米，車程只需1分鐘，他續指整個放煙花過程長約兩分鐘，現場未見放煙花的人，警方亦在事後趕到現場調查。

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