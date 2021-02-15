地盤群組成第四波疫情重災區，目前全港至少8個地盤去年起連環爆疫，累計261人確診，疫情更禍延社區，弄致日日封區封樓，影響巿民被迫「在家過年」。《蘋果》連月追查，發現疑有屯門黑幫操控大型「地盤黑飯堂」，不但每日製作大量無牌飯盒送到區內多個地盤，且午飯時間更出動多架客貨車，將不同地盤的工人運往「黑飯堂」飯聚；場內零防疫措施，視2人限聚為無物，數百工人車輪轉開餐，一旦有人染疫，恐成龐大傳播鏈，將病毒帶到不同地盤。因應地盤爆疫嚴重，建造業界今日（16日）起，要求進出地盤的所有人，必須持有14日的陰性檢測證明，不少工人昨紛紛到檢測中心做檢驗，以趕及農曆年過後能順利到地盤開工。

該無牌「黑飯堂」位於屯門掃管笏路一個鐵皮屋，佔地約5千呎，場內共擺放約30張枱，同一時間可容納過百食客。記者連日觀察，發現飯堂朝早8時已開始處理食材，約10時起陸續將數百個外賣飯盒送到新界西至少3個建築地盤，一小時內出車近10轉，銷售點近至屯門掃管笏，遠至元朗屏山一帶，每日服務數百工人。

至上午11時許，更是飯堂黃金時段，一架架客貨車不斷進進出出，來回最少10多轉，而每次客貨車駛回飯堂，就會送來6至8名地盤工，部份人屈蛇在後車廂中，倘車廂內有武肺患者，全車地盤工相信無一倖免。

據記者觀察所得，午飯高峰期，黑飯堂內至少有半百人飯聚，全場儼如一個大型的大排檔，內裏全無防疫措施，工人入場時無須量體溫及無消毒差手液清潔，相信是全港「最自由」的「食肆」。飯堂內分室外和室內空間，每邊放有約15張枱，每枱可坐4人，室外枱上沒有安裝隔板，眾人一路食飯一路吹水，口沫橫飛，更有工人飯前或飯後邊食煙邊傾偈；而室內則由一個大貨櫃改裝而成，場內部份飯枱有隔板隔開，但室內空氣流通較差，一旦有食客為隱形播者，工人染病機會極高。

加上飯堂衛生環境欠佳，廚房一地污水，食物放置在室外，雖然飯堂提供的兩餸飯有透明膠箱遮蓋，取飯處貼有「取飯處 請配帶口罩」，但記者所見，工人付款每個午市套餐50元後，有人拉低口罩輪住取飯，飲品櫃更是任人伸手入去選取。最恐怖是，飯堂內的地盤工來自區內四方八面的不同地盤，倘工人在飯堂內互相傳染，再將病毒帶回各地盤，勢成強大播毒鏈。

不過，該「黑飯堂」行事相當小心，門外大閘貼上「只招待地盤工友」的紙牌，又專程安排大媽坐在門口處，禁止「外人」內進。午飯時段曾有警員接報「有燶味」到場，但一名疑似話事人的白衣人在場內分散食客，更高呼：「有差佬呀！戴返口罩唔好出去住，唔好坐埋一齊。」

記者在場外觀察，見數名軍裝警員在外徘徊，然後走到閘口未有入內，等了一會，疑似話事的白衣人禮貌地出來，雙方交頭接耳一會後，警員當場轉身離去，沒有作出任何檢控。

地盤群組爆疫停不了，但該「黑飯堂」仍能穩如泰山，全因背後有力人士操控。據孰知內情人士透露，屯門所有地盤均由新義安人馬包攬，經營手法相當霸道，外人不能插手，若其他字頭用打游擊方法送飯爭生意，便會被打爛車恐嚇。據知為了爭奪地盤飯這口肥豬肉，屯門新義安亦曾內閧，上月區內最少3個地盤飯攤遭手持刀棍的惡漢毀壞送餐車及飯盒。警方及後以涉嫌刑事毀壞、行使虛假文書及刑事恐嚇等眾名，拘捕7名黑幫男子。

經過一場鬥爭，據知近日兩幫人馬已「傾掂數」，將地盤飯利益分成兩份管理，其中屯門市中心一帶由綽號「排骨」的小頭目一幫經營，而青山公路及掃管笏一帶則由傻沛人馬掌控。據了解，地盤飯始祖「肥媽」，當年靠新機場地盤的外賣飯生意風生水起，引來各幫派覬覦欲分一杯羹，過往黑幫多次為「爭地盤」發生打鬥。而屯門近年有不少公私營物業動工，單計掃管笏一帶，已經有最少3個大型項目，分別有星堤二期、OMA OMA及Grand Napa等，各地盤工人數逾百人，地盤飯生意成為區內黑幫龐大利益。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜批評，將不同地盤工友集合在一起用膳，有機會增加病毒在不同地盤群組傳播。他指出，地盤在感染控制方面一向不容易做好，一旦有工友從飯堂染疫，便會將病毒帶回自己工作的地盤，構成持續的傳播鏈。林醫生建議工友如非必要勿聚集於人多焗促的貨櫃，最好於空氣流通的地方獨自午膳，進食完立即戴上口罩。

食環署回覆直指，該屯門掃管笏路的處為無牌食肆，去年11月至今接獲4宗投訴，並已派員巡查11次，已向有關負責人提出檢控。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁6個月，另加每天罰款900元。

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