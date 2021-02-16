《蘋果》披露懷疑有屯門黑幫操控大型「地盤黑飯堂」，每日接載大批地盤工友到飯堂內開餐飯聚，場內不但未有任何防疫措施，工友亦未有嚴守限聚令，播疫風險甚高。《蘋果》報道後，該「地盤黑飯堂」於今日未有營業，不見人蹤，鎖起鐵閘後只剩一片空地。

記者今日重返位於屯門掃管笏路的無牌「黑飯堂」視察，發視原來人頭湧湧的飯堂已變得水盡鵝飛，鐵閘亦重門深鎖，不見有人出入。飯堂旁邊的停車場只見有3架私家車停泊，車上未見有人，之前經常在此上落客的客貨車亦未見踪影。

記者在現場只隱約聽到一些由飯堂傳來的機器聲，相信是由飯堂內仍在運作的雪櫃傳出。鄰近大廈保安指，今日未見有多人出入飯堂，同時亦不見政府人員到場巡查。

《蘋果》正向警方和食環署查詢涉事地盤有否被檢控及相關檢控詳情，尚待回覆。

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