大年初四（15日）是牛年農曆新年假期最後一日，各區繼續上演民間煙花匯演。其中在黃大仙摩士公園近永光堂位置，初四晚上11時徐便有人私下燃放煙花。讀者片段所見，煙花持續長達一分鐘，最高可達附近30多層民居的中層位置，即使讀者居住於新蒲崗遠處仍清晰可見，而煙花爆炸聲更是震耳欲聾。警方表示晚上11時26分接獲相關報案，仍在場搜查。

警務處長鄧炳強初四上午前往長洲警署視察，離開時接受記者訪問，其間回應農曆年期間各區有人私下燃放煙花情況，表示：「對於呢啲非法爆竹煙花，我哋一定要盡力堵截呢啲些情況，過年前堵截咗唔少呢啲非法爆竹煙花，當然我哋行動會持續。」

今個農曆年，本港各區便有人私下燃放煙花，惟警方多次執法均無發現：

年初一：凌晨零時許，油麻地果欄旁油麻地天主教小學外，有市民放煙花，歷時逾1分鐘。現場與新油麻地警署僅相隔一條街，警方表示接獲報案，惟到埸後沒有發現；另外凌晨2時許，有近50部私家車無視附近有警車出沒，在沙田火炭疑非法賽車，更以燒煙花做「起步禮」，場面相當誇張。

年初二：晚上10時左右，天水圍西鐵站對出空地便有人燃放大量煙花，根據網媒的直播片段，48分鐘內煙花幾近是無間斷發放。當晚，警方三度接獲市民報案，表示於聚星路、屏欣苑以及天水圍西鐵站一帶，聽見煙花響聲，惟警員到場調查後，暫時未有發現。

年初三：晚上接近10時，尖沙嘴的九龍香格里拉酒店對出海傍，有人施放煙花大約一分鐘。《蘋果》於當晚10時50分左右詢問警方，警方稱暫時未有接獲報案。

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