涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，前年10月就洗黑錢案出獄後，曾承諾會前往台灣自首，但轉眼出獄16個月，出發仍然無期。死者潘曉穎母親去年多次公開現身，要求陳同佳履行承諾。

據了解，潘太在去年聖誕節前夕，曾向協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴寄出一個粉紅色行李篋，款式與潘曉穎遇害被藏屍的類同，要求管浩鳴轉交陳同佳。

管浩鳴今日（16日）回覆表示，已收到有關行李箱，亦通知了陳同佳。他說在過去大約兩年中，他一直希望陳同佳能回台自首，對自己曾做過的事情負起責任。陳和潘兩家人也可慢慢重新開始新生活。他起初以為最困難是勸服陳同佳同意回台自首，但他真的發夢都沒想過，是台灣不願意給同佳簽證。

他十分明白潘媽媽的心情，他已用盡一切方法希望同佳能盡早回台自首。可惜，暫時台灣還未向同佳發出簽證。就他知道台灣律師已多次向有關「窗口」聯絡，並表示陳同佳願意回台自首或投案，但至今仍未有正面回應。現在他只有希望台灣能本着人道的考慮，盡快發出簽證。他補充指陳同佳仍住在警方提供的安全屋，但被問到是否住到直至陳同佳赴台為止，管牧則表示無法回應。

台灣陸委會今（16日）重申，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，須由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境投案問題。

陸委會指出，關於陳同佳案，陸委會已一再呼籲港府應務實回應台灣早先提出的司法互助請求，協助早日將犯嫌繩之以法，體現司法正義。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！