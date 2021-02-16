2018年的大年初二，年僅20歲的潘曉穎與男友陳同佳，原定往台灣慶祝情人節，最終踏上不歸路，於旅店遭陳同佳殺害並棄屍草叢，客死異鄉。

失去曉穎後的第三個農曆新年，潘媽媽仍按習慣於全盒填滿曉穎最愛的朱古力，並將利是擺放於愛女遺照前，「佢好似一直無離開過我哋」。去年聖誕節，潘媽媽曾購買與藏屍曉穎的相同行李篋，速遞寄予協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，望陳「見篋如見人」。對於陳同佳赴台自首無期，潘媽媽心痛又自責，更對愛女許下承諾「為你爭取公義，永遠都唔會放棄」。

民間傳說，初一諸神休息，待初二始歸位，故為開年。然而，2018年大年初二(2月17日)，潘曉穎於台灣旅行期間，於大同區紫園旅店遭同行男友陳同佳殺害，並藏於旅行篋中，棄屍竹圍捷運站外草叢。今年辛丑牛年，是潘曉穎的本命年，本該犯太歲的曉穎已長眠故土。

身為家中獨女的曉穎，性格活潑，是家中的開心果，每年農曆新年，總會協助父母於家中張貼揮春、封利是及將糖果填滿全盒，「 佢最鍾意食朱古力，有時都會偷食」。逢大年初一，曉穎亦會隨父母到處「行大運」，大年初二則會到長輩家拜年、逗利是，「 我哋會封兩封大利是畀佢，佢就會好開心！」，貪吃的曉穎尤愛過年食品，「佢最鍾意新年食雞、鮑魚、蝦同埋湯丸 」。一切恍如昨天，然而熟悉的身影及笑聲已不再。大年初二，這原屬於歡欣喜慶的日子，於3年前由紅色變為黑白，成了曉穎的死忌日。

「無論我哋去到邊度做咩嘢，仍然都會同曉穎同行，係冇變過。」曉穎身影雖早已遠去，惟對其父母而言，愛女活於心中從未離開。

曉穎離開後的第三個農曆新年，潘媽媽仍按習慣於全盒填滿曉穎最愛的朱古力，並將利是擺放於愛女遺照前，「佢好似一直無離開過我哋」。潘媽媽仍記得，曉穎兒時總會穿上父母為其添置的新衣過年，成年後習慣仍不改，「買佢最鍾意嘅卡通人物（鬆馳熊)床單、被舖同睡衣」，潘家過去曾有兩隻大型鬆馳熊，「佢(曉穎)話係一男一女」，如今，潘媽媽只能將愛女抱著鬆馳熊的遺照放於家中，睹物思人。

一千多天過去，引發「反送中」風波的陳同佳仍居於安全屋，高床軟枕，赴台無期。去年9月起，潘媽媽一改低調作風，勇敢於鏡頭前，多番請求港府為女兒討回公道，並促請殺人兇手陳同佳赴台投案，惟陳出獄至今年半，赴台仍遙遙無期，令潘媽媽既傷痛又無奈，「我想問管牧師，(陳同佳)成為教徒後(是否)就可以唔駛承擔殺人罪，就可以逍遙法外？」

去年聖誕節，潘媽媽欲再次提醒陳同佳自首，不惜強忍傷痛，購買陳同佳藏屍曉穎同顏色同尺寸的旅行篋，更親自送到聖約翰座堂，希望託付聖公會教省秘書長管浩鳴轉贈予陳同佳作聖誕禮物，可是當時未能與管牧見面，最終以速遞連同信件寄出。潘媽媽坦言，買篋過程中不禁聯想愛女被殺及棄屍過程，「藏屍個篋入面係我個女，(畫面)仲係呈現我眼前，仲係磨滅唔到」。她期望，陳同佳「見篋如見人，莫忘篋中人」，「希望佢重溫整個殺人棄屍過程，帶住呢個篋同埋阿女靈魂一齊去台灣自首，真正做一個男子漢。」即使旅行篋已被簽收，惟對方至今並無任何回應。

一年多以來，潘媽媽曾答應，若陳同佳赴台受審，願為他求情。惟一直充當陳同佳代言人的管浩鳴，多次為陳未赴台解畫，更曾公開表示「盼望潘媽媽能明白和理解」，此舉令潘媽媽十分憤怒，「如果管牧師個女係咁，唔知佢點去諗同埋點去感受呢？」

引起軒然大波的殺人案，其關鍵點是台港並無司法互助協議，因此陳同佳於台灣殺人後逃回香港，港警並不能將他移送到台灣繩之於法。而台灣亦拒絕陳以私人原因赴台，令案發後3年來一直膠著。潘媽媽就此已多次去信港府，要求特事特辦，惟當局一直拒為曉穎開先例，令公義無法彰顯。

《詩篇》第七章十一節：「神是公義的審判者，又是天天向惡人發怒的神」，於獄中受洗成為基督徒的陳同佳，至今未接受法律審判。對於爭取逾年，案件卻毫無寸進，令潘媽媽既難過又自責，「我好想同曉穎講，媽『媽媽真係好對你唔住，但無論點辛苦，我都會繼續努力，永遠都唔會放棄，為你爭取公義，呢個係我終生願望，亦係我對你終生嘅承諾。」

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