武漢肺炎持續，繼昨日一名58歲內地女子疑利用假身份證到檢測中心做病毒測試被揭發後，今日再發現有人持假身份證登記檢測，被職員發現。

政府於旺角麥花臣球場設流動採樣站，供當區居民進行檢測，開放日期為昨日至今，時間為上午10時晚上8時。晚上7時許，警方接獲麥花臣球場採樣站一名職員報案，指發現一名非華裔女子涉嫌利用假身份證登記檢測，職員覺得有疑於是作出查問。該名女子未有進行檢測已被識破，立即逃去無蹤，假身份證亦遺在現場，警方到場將證物調查，案件列作行使虛假文書，正調查她的動機，以及是盜用他人身份證抑或偽造文件，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

一名58歲姓孫的內地女子昨晨在油麻地梁顯利社區中心利用假身份證登記檢測，被職員發現，警員接報到場調查，女事主疑報稱不適，事後送廣華醫院檢查，並以涉嫌「行使虛假文書」以及「逾期居留」將她拘捕。

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