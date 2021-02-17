今日年初六春光明媚，不少市民因應疫情減少拜年，寧願踏足郊野醉心行山樂，但行山友仍要量力而為。今日半小時內發生兩宗行山不適事件，均需要政府飛行服務隊派出直升機拯救。早上11時50分，3男3女於大嶼山結伴行山，行至昂坪棧道，其中一名男子疑心臟病發，身體不適，友人報案求助，事主清醒由直升機送往東區醫院救治。

至中午12時13分，一名中年女子，與友人由大棠行到千島湖期間，疑體力不支，一度暈倒昏迷，同行友人報警，最後由直升機送院，她稍後回復清醒。

昂坪棧道與千島湖俱為熱門行山路線，惟遊人行山時應注意以下事項：

1. 昂坪棧道路況良好但梯級非常多，在春季大霧時須注意木棧道濕滑；

2. 救援徑沒有樹蔭，棧道中途也沒有補給站或退出點，炎熱時必須多備飲用水；

3. 在昂坪棧道賞夕陽後須備手電筒走回東涌，並留意山徑路況，慎防跌倒。

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