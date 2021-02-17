被勒令暫停營業多時的美容院、健身中心及按摩院等行業終於可以在年初七（18日）重開，雖然有商戶對今次復業不寄予厚望，但仍為店舖裏裏外外徹底清潔消毒，並準備安心出行新措施。不過有負責人透露，政府對新政策零指引，令他們無所適從，批評政府做騷。

零指引無幫助 美甲店東主：肉隨砧板上

陳肇始早前在記者會上表示，進入重新開放的相關處所內需要掃「安心出行」二維碼，或留下個人資料包括姓名、聯絡電話及到訪時間等，並至少保留31日，但美甲店負責人Cleo表示，事前未有收到政府指引，簡單如產生QR Code的程序，都只靠行家之間口耳相傳才做到，令她大感無奈，「好老實我都係噚晚先知個QR Code點gen出嚟，（政府）唔會話你係商戶就寄封信 或者send email教你點做，或者留資料畀個template你睇，我哋都係估估下，或者上google睇點搞」。

她又批評政府對業界的檢測安排「一時一樣」，「又話開業之要做晒檢測，但而家又話下星期做到都得，咁期間都可能已經中咗招啦」，她建議設立專為業界人士服務的檢測站，提高員工復工前檢測的效率。

Cleo稱舖頭在旺角開業一年多已遇4次停業令，對於今次再開業未抱有太多期望，直言對下次停業有心理準備，「我哋都係肉隨砧板上，大家都係等新聞話開就開，話閂就閂，開頭一兩次都係好大衝擊，但後來停兩次就開始麻木」。她又指不少美甲店自政府勒令停業後，手停口停，其間政府對小店亦支援不足，同時又未向業界公佈詳盡防疫措施，令人手足無措，「小型舖頭政府真係無乜額外支援，錢都算，等得你（政府）嚟都餓死，但指引真係好需要，別好畀好多好多疑惑嘅空間我哋，到時查紀錄嗰陣，一句話『你唔ok』，我們可能要孭法律責任」，批評政府未有就收窄源頭着手，所有新措施都是做騷。

得4成會員預約 健身室老闆：兩個人仲算唔算運動小組

同樣停業已久的健身室明日亦會重開，負責人Linus今日已消毒好健身器材，準備迎接客人，《蘋果》下午到Linus位於灣仔的健身室了解，甫入門內，已見接待處擺有QRCode及登記表格，讓客人「安心出行」。他指健身室雖按照政府指示做足準備，但現時預約的會員只有4成左右，而Linus也對復工無信心，「而家仍然有限聚令，咁點做小組訓練呢，所以只能夠安排二人小組…我都唔知兩個人算唔算運動小組」。他嘆道停業期間，每月白交10萬租金，負擔極重，只祈求今次開業能夠平衡成本。

按摩院東主：幸有熟客撐場 已full booking

蕭先生在旺角經營按摩店，除已準備QR code外，亦在店內準備手寫表格予不願用安心出行的顧客使用。他指政府今次政策訂得倉促，連業界要檢測也是從報道得知，非常無奈，「睇新聞先知話初七前要做檢測，之後又係睇新聞先知下個星期做檢測都得，唔睇根本冇人知」。自政府公佈措施後，業界員工「一窩蜂」做檢測，他形容昨日檢查站「身貼身」，質疑排隊等候時已有感染風險，不過為恢復生計，按摩院一眾員工已完成檢測，為復工做好準備。他續指，同業有不少負責人年紀較大，甚至由中國而來，對接收政府發出的最新業界資訊，或處理QR Code等事宜，感到相當疑惑，大家只能互相扶持。

蕭先生指停業多月未有收入，但為保住一眾員工照樣出糧，現時身家只剩2,100元，擔心今次開業不久，又再要面對多一次停業，幸一班熟客得知初七按摩院能夠再開業，已即時來電預約，所有時段已經爆滿，他亦特意找來清潔公司，再次為店舖徹底消毒。他又透露停業期間，他如常為店舖定時消毒，而營業期間每日至少消毒5次，加上店舖位於旺角三無大廈，所以他會倒漂白水落喉管，消毒樓梯，做好防疫措施。

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