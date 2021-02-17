深水埗南昌邨發生一宗逆子毆母事件。一名中年男子疑投資失利兼向大耳窿借錢，今晨向年近七旬的母親索錢遭拒後，竟惱羞成怒用電腦平板坐架砸傷母親頭部，之後逃去無蹤，警方將案件暫列傷人處理，正追緝涉案男子歸案。

現場為南昌邨昌逸樓一中層單位，早上9時許，警方接獲保安報案，指一名67歲姓程女子被47歲兒子用電腦平板坐架砸傷頭部。警員到場調查，發現涉案兒子已逃去無蹤，據知二人曾因金錢問題發生爭執，女事主堅拒付錢而被毆，正調查事件及追緝涉案男子歸案。女事主頭部受傷清醒，經救護員替她包紮傷口後，送往明愛醫院治理。

消息指，涉案的忤逆子4年前離婚，與前妻育有一名年約12歲的兒子，早前陷入失業後，經常「攤大手板」問年近七旬的母親索錢，連3,000元贍養費亦由母代為支付，最近他疑投資失利輸逾10萬，又向大耳窿借錢4萬元，其母只能動用「棺材本」替他償還部份債務。今日他「手頭緊」再度索錢，但遭母親堅拒付款，雙方發生爭執，其間逆子亂拋家中雜物發洩，並電腦平板坐架砸傷母親。

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