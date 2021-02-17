政府措施混亂，令市民疲於奔命，更白白浪費資源！有市民因為新春期間曾逗留強檢名單大廈，於是乖乖聽從政府指示做武肺檢測。可是網上資料顯示，就近其居所的檢測中心連續3日預約爆滿。市民無奈「踩場」碰運氣，竟然發現該檢測中心空蕩蕩，結果不消5分鐘便完成檢測，不禁質疑當局資訊不準確，徒然浪費公帑。

讀者李小姐家住土瓜灣，農曆新年的團年飯和開年飯，也到黃大仙區家人的住所飯聚，惟該大廈因為有確診者，昨日被當局列入強檢名單。

李小姐大為緊張，昨晚立即上網查閱其住所附近土瓜灣體育館的預約情況，打算盡快做檢測以求安心，但結果顯示連續3日（17至19日）爆滿。今早她致電熱線查詢，接線員亦表示預約爆滿，建議到郵政局取樣本瓶。

李小姐遂於今日上午11時半前往郵政局，只是湊巧途經下鄉道的土瓜灣體育館，抱住碰運氣的心態進入了解，結果看呆了。李小姐說：「人影（輪候者）都無隻，無論係預約隊、walk-in隊，還是強檢隊都冇人排。」最後她不消5分鐘便完成檢測。

李小姐質疑：「噚日睇新聞，又話個個中心都排長龍，點解唔分流吓其他爆晒嘅社區中心人士嚟呢到呢？網上又唔update（更新）資料？」另外，沒有預約而非強檢人士，須繳付240元檢測費。惟李小姐指，工作人員並沒有要求她出示相關證明，換言之只靠市民誠實上報，擔心有濫用之嫌。

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