北角年初五出現變態狂徒，將3名女子推出馬路致受傷送院。周二（16日）下午3時許，3名女子（26至38歲）於七姊妹道與健康西街交界等過馬路時，突然被一名陌生男子從後推出馬路，原因不明。3人跌倒在地上，口、手及腳部受傷流血，事後到東區醫院求醫，案件列作襲擊致造成身體傷害，現交由東區警區刑事調查隊第5隊跟進，暫未有人被捕。

消息指，3人於北角一間公司從事文職工作，為同事關係，她們於健威坊食完午飯後，沿七姊妹道返回公司，其間在行人過路處等過馬路時，突然被一名身高約1.7米高、年約30多歲的陌生男子從後推出馬路，並跌倒在地上。涉案男子其後拔足狂奔，逃之夭夭。據知，其中一名女子傷勢較重，一隻牙被撞斷、2隻牙移位、一隻手指脫臼，需要留院治理，事後她們向警方報稱未有與人結怨，亦未見過涉案男子，所以未知該男子的動機及企圖。

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